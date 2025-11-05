Трамп заявил, что США опережают РФ и Китай по ядерной мощи

Фото: whitehouse.gov

Соединенные Штаты обладают наибольшей ядерной мощью во всем мире, опережая в этом плане Россию и Китай. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме.

"У нас наибольшая ядерная мощь в мире, я ненавижу это признавать, потому что это ужасно. Будет ужасно, если когда-либо придется ее использовать. Россия на втором месте, Китай на третьем, но они нас догонят через 4–5 лет", – цитирует американского лидера РИА Новости.

Трамп добавил, что надеется выработать план денуклеаризации для Штатов, России и Китая. Он также заявил, что у США самая сильная армия в мире, однако Вашингтон не стремится к войне с кем бы то ни было.

Ранее Трамп поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. По его словам, это станет ответом на аналогичные действия со стороны России и Китая.

Позже в ходе совещания с членами Совбеза РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам страны внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Спустя некоторое время в Кремле уточнили, что президент поручил изучить целесообразность таких мероприятий, а не приступить к их подготовке.