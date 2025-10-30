Трамп заявил, что отдал распоряжение немедленно начать испытания ядерного оружия

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что США обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия. По его словам, Россия находится на втором месте, а Китай занимает третье место, но сравняется со Штатами в течение 5 лет.

Президент подчеркнул, что в связи проводимыми другими странами программами испытаний поручил военному министерству начать испытания американского ядерного оружия на равной основе.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия провела успешные испытания подводного аппарата "Посейдон". По словам президента, это подводный безэкипажный комплекс с ядерной энергетической установкой. Прошедшее испытания российский лидер назвал "огромным успехом". Также Путин отмечал, что в мире нет подобного аппарата по скоростям и по глубинам движения, кроме того, его невозможно перехватить.