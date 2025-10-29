Форма поиска по сайту

29 октября, 12:21

Политика
Песков: Россия опирается на слова Путина в оценке своих военных технологий

В Кремле ответили Трампу на слова о превосходстве подлодок США

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Россия опирается на слова Владимира Путина при оценке отечественных военных технологий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что его страна значительно опережает другие государства в сфере вооружения, особенно в создании ядерных подводных лодок.

"Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента. Занимаемся нашим военным строительством, развитием нашего ВПК. Для нас это главное", – пояснил Песков.

Ранее Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. По его словам, такого оружия нет ни у кого в мире. Он также дал поручение начать подготовку инфраструктуры для размещения "Буревестника".

При этом Россия заранее уведомила США о проведении учений стратегических ядерных сил и пусках баллистических ракет, уточнил замглавы МИД Сергей Рябков. Москва назвала абстрактным вопрос о том, должна ли ракета "Буревестник" входить в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

