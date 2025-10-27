Рябков: Россия заранее уведомила США об учениях ядерных сил

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Российская сторона заранее уведомила США о проведении учений стратегических ядерных сил и пусках баллистических ракет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы действуем в строгом соответствии с положениями двух профильных соглашений, которые на протяжении десятилетий работают на поддержание стратегической стабильности", – цитирует его РИА Новости.

В это же время Москва считает абстрактным вопрос о том, должна ли новая крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" входить в Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), добавил Рябков.

"Начнем с того, что циклы разработки новых систем вооружений различны. Они разнятся от системы к системе. Что касается конкретно названного вами изделия, я не уполномочен информировать о чем-то сверх того, что уже находится в публичной плоскости", – прокомментировал он.

Рябков посчитал, что "Буревестник" не соотносится с ДСНВ, так как соответствующий документ был приостановлен, а с 5 февраля 2026 года прекращается его действие.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова сохранить статус-кво, который сложился благодаря действию ДСНВ. Она будет в течение года после истечения договора придерживаться его центральных количественных ограничений.

Однако эта мера станет жизнеспособной только в том случае, если США будут действовать аналогичным образом, уточнял российский лидер.

Недавно президент объявил о завершении испытаний "Буревестника". Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракеты.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что на фоне давления со стороны Запада Россия должна делать все, чтобы быть в состоянии гарантированно обеспечить свою безопасность.

