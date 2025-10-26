Путин: испытания ракеты "Буревестник" завершены

Фото: kremlin.ru

Испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО.

"Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты", – отметил глава государства.

По его словам, эти крылатые ракеты являются уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире. Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения "Буревестника".

"Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", – сказал президент.

Кроме того, глава государства добавил, что нужно определить класс ракеты.

Как доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, "Буревестник" 21 октября совершил испытательный полет на ядерной силовой установке на 14 тысяч километров, что не является пределом. Ракета находилась в воздухе около 15 часов и продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.

О том, что Россия разрабатывает новое оружие, Путин сообщал на пресс-конференции по итогам своего трехдневного визита в Таджикистан. Президент также отмечал, что новизна отечественных средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства.

Китайские СМИ заявили, что новая российская ракета сможет стать сдерживающим фактором для США и НАТО. Журналисты подчеркивали, что "Буревестник" отличается большой дальностью и высокой скоростью.