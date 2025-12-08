Форма поиска по сайту

08 декабря, 09:35

Наука

Вспышка класса Х произошла на Солнце

Фото: depositphotos/vampy1

Вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце утром 8 декабря, заявили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"8 декабря в 08:01 <...> в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4298 (S14W51) зарегистрирована вспышка Х2.1 продолжительностью 15 минут", – указано в сообщении.

Ранее на Солнце произошла вспышка класса М8.1. Она была умеренной силы, однако ее центр находился точно на линии "Солнце – Земля". Ученые указывали, что выброс плазмы от этой вспышки дойдет до планеты, из-за чего 9 и 10 декабря прогнозируются магнитные бури уровня G2–G3. Геомагнитные возмущения создадут благоприятные условия для появления полярных сияний.

До этого на Солнце зарегистрировали две вспышки класса М1.1 и М8.1. Первая произошла в 22:21 6 декабря, а вторая – в 23:39.

Ученые предупредили о самом крупном в 2025 году комплексе солнечных пятен

наука

