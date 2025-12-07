Двойная сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Две вспышки предпоследнего класса М произошли на Солнце вечером 6 декабря, сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания. <…> Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1 (максимум в 22:21), вторая как М8.1 (максимум в 23:39)", – говорится в сообщении.

Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой способны провоцировать магнитные бури.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце огромное пятно, которое назвали "черным лебедем". Оно представляет собой единую огромную активную область из трех групп пятен.

В лаборатории ИКИ РАН отметили, что оно может либо спокойно пройти по диску, либо спровоцировать сверхмощные вспышки. Площадь пятна уже достигла почти 2,2 тысячи условных единиц, близких к рекордным значениям XXI века.