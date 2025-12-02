Форма поиска по сайту

02 декабря, 17:54

Наука

На Солнце сформировался "черный лебедь"

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце сформировалось крупнейшее за последние годы пятно. Оно может либо пройти по диску тихо, либо породить сверхмощные вспышки, опасные для Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты назвали это пятно "черным лебедем", редким и полностью непредсказуемым. Оно представляет собой единую огромную активную область из трех групп пятен – № 4 294, 4 296 и 4 298.

В институте рассказали, что такое явление стало вторым по размеру за последние 10 лет, а суммарная площадь структуры продолжает расти и утром составила около 2 200 условных единиц, что близко к рекордным значениям XXI века. Например, площадь около 2 600 единиц была у группы пятен № 486 в 2003 году.

Особенно в учреждении выделяют центральную группу № 4 294, площадь которой достигла 1 450 единиц, это делает ее второй по величине с 2015 года. Больше была лишь область № 3 664 в мае 2024 года. Она вызвала самую сильную магнитную бурю за 20 лет.

В лаборатории назвали загадкой низкий уровень солнечной активности. Специалисты считают маловероятным, что такая структура не накапливает энергию. Скорее всего, накопление просто еще не проявилось во вспышках.

"Прогноз на ближайшие дни по сути отсутствует", – признают ученые.

Сценарии развития, по их словам, разные: от полного отсутствия мощных вспышек до серии событий класса X10–X20, одних из самых сильных. Специалистам остается только наблюдать.

Ранее стало известно, что редкий пылевой антихвост продолжает наблюдаться у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который в ИКИ РАН называют "инопланетным кораблем". В институте отметили, что это явление видно на фотографиях и оно постепенно удаляется от Солнца.

Обычно антихвосты фиксируются у комет, однако для 3I/ATLAS это правило не действует, так как он заметен гораздо дольше. Специалисты предполагают, что такая особенность была с момента открытия объекта, но причины остаются неясными. Астрономы ждут пересечения Землей плоскости его орбиты, чтобы увидеть, изменится ли структура антихвоста.

