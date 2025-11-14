Застрявшие в космосе тайконавты вернулись на Землю

Фото: TASS/AP/Andy Wong

Спускаемая капсула с экипажем китайского корабля "Шэньчжоу-20" приземлилась на Земле. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.

Тайконавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе спустились на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Телеканал продемонстрировал, как технический персонал вскрывает капсулу и готовится в выходу из нее космонавтов. При этом они вернулись на корабле "Шэньчжоу-21" из-за повреждения космическим мусором аппарата "Шэньчжоу-20".

Запуск "Шэньчжоу-20" был осуществлен 24 апреля. Возвращение экипажа было намечено на 5 ноября, однако тайконавты оказались заблокированы на орбите из-за столкновения корабля с неопознанными объектами.

Экипаж находился на орбите около шести месяцев, выполняя программу исследований на станции. На смену им был запущен другой корабль с тремя тайконавтами и четырьмя мышами на борту.

Между тем стало известно, что предстоящая экспедиция экипажа корабля "Союз МС-28" на Международную космическую станцию (МКС) продлится 242 дня. Старт миссии запланирован на 27 ноября 2025 года. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" должна отправиться к орбитальной станции с космодрома Байконур.