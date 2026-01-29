Стоимость золота обновила исторический максимум второй раз за ночь

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Стоимость февральского фьючерса на золото второй раз за ночь обновила исторический максимум, поднявшись выше 5 500 долларов за тройскую унцию. Об этом следует из данных товарной биржи Comex.

По состоянию на 02:14 по московскому времени, цена на золото составляла 5 405,38 доллара. Однако спустя всего несколько минут она резко увеличилась до отметки в 5 521,86 доллара.

На фоне подорожания драгметалла золотой запас РФ увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2025 года, в хранилищах ЦБ находилось слитков на 195,7 миллиарда долларов, а спустя год – на 326,5 миллиарда.

При этом в физическом выражении запас золота даже немного уменьшился – примерно на 6,2 тонны или на 0,2 миллиона тройских унций. К началу 2026 года на золото в резервах Банка России приходилось 43,3%.