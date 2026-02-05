Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ограничения движения сняты в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В частности, проехать снова можно на Боровицкой площади и на пересечении улиц 1905 года и Мантулинской, а также на съезде с Конюшковской улицы на площадь Свободной России и на Смоленской набережной.

Кроме того, для водителей вновь доступны Новоарбатский мост и съезд с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.

Ранее в ведомстве предупреждали, что вечером 5 февраля в центре Москвы могут возникнуть локальные ограничения, в связи с чем жителей и гостей города призвали воспользоваться метро. Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршруты, закладывая больше времени на дорогу, и по возможности избегать центра города в часы пик, с 17:00 до 20:00.

