Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 14:14

Политика

Работа пунктов выдачи российских паспортов приостановлена в Абхазии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа пунктов выдачи внутренних российских паспортов и водительских удостоверений жителям Абхазии с гражданством РФ приостановлена на территории республики. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства в Сухуме.

Диппредставительство напомнило, что пункты выдачи внутренних паспортов РФ были развернуты в Абхазии по решению Владимира Путина и согласованию с властями страны. Это было сделано для создания максимально комфортных условий для граждан республики в соответствии с межгосударственным соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Кроме того, в 2025 году в стране открылись кабинеты оформления российских водительских удостоверений.

Однако, уточнили в посольстве, абхазские политики, в том числе депутаты Народного собрания, ставят под сомнение законность функционирования указанных пунктов. В связи с этим российская сторона вынуждена приостановить их работу. Выдача гражданам Абхазии перечисленных документов будет перенесена на территорию России.

Ранее вступили в силу новые правила, согласно которым дети из РФ младше 14 лет могут посетить Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию только при наличии загранпаспорта. Правило действует вне зависимости от того, с кем ребенок путешествует – с родителями или сопровождающими. При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам разрешен въезд в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

Читайте также


политика

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика