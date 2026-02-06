Работа пунктов выдачи российских паспортов приостановлена в Абхазии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа пунктов выдачи внутренних российских паспортов и водительских удостоверений жителям Абхазии с гражданством РФ приостановлена на территории республики. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства в Сухуме.

Диппредставительство напомнило, что пункты выдачи внутренних паспортов РФ были развернуты в Абхазии по решению Владимира Путина и согласованию с властями страны. Это было сделано для создания максимально комфортных условий для граждан республики в соответствии с межгосударственным соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Кроме того, в 2025 году в стране открылись кабинеты оформления российских водительских удостоверений.

Однако, уточнили в посольстве, абхазские политики, в том числе депутаты Народного собрания, ставят под сомнение законность функционирования указанных пунктов. В связи с этим российская сторона вынуждена приостановить их работу. Выдача гражданам Абхазии перечисленных документов будет перенесена на территорию России.

Ранее вступили в силу новые правила, согласно которым дети из РФ младше 14 лет могут посетить Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию только при наличии загранпаспорта. Правило действует вне зависимости от того, с кем ребенок путешествует – с родителями или сопровождающими. При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам разрешен въезд в эти страны по внутреннему российскому паспорту.