14 января, 16:21

Политика

Россия поднялась в рейтинге стран с самыми "сильными паспортами"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге стран с "сильными паспортами" по сравнению с 2025 годом. Это следует из списка, составленного Henley&Partners.

Согласно новому рейтингу, Россия оказалась вместе с Турцией на 46-м месте. Первое место в списке занял Сингапур.

Уточняется, что владельцам российского паспорта доступны без виз 113 стран. Гражданам Сингапура доступно посещение 192 стран. А в самом конце списка расположился Афганистан с 24 такими направлениями.

Авторы рейтинга отметили, что результаты демонстрируют "масштабы глобального неравенства" в мобильности людей. Если в 2006 году Афганистан отставал от тогдашнего лидера – США – на 118 стран, то сейчас уже на 168.

В десятку рейтинга входят Япония и Южная Корея, ОАЭ, большая часть стран Евросоюза, Великобритания и США. Многие позиции занимают сразу несколько государств.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди во время пресс-конференции с Владимиром Путиным заявил, что Россия и Индия приступят к работе по введению 30-дневного безвизового режима для туристических групп обеих стран. По его словам, это укрепит возможности для перемещения людей между государствами.

Позже статс-секретарь – замминистра иностранных дел России Евгений Иванов добавил, что страны уже прорабатывают запуск групповых безвизовых поездок для туристов.

политикатуризм

