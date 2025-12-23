Таиланд сохранит 60-дневный безвизовый режим для россиян

Фото: 123RF.com/jessmine

Таиланд сохранит 60-дневный безвизовый режим для граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Москве.

"Введение ограничений по сроку безвизового пребывания граждан России в Таиланде не планируется", – говорится в сообщении.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что российская сторона ведет переговоры с Таиландом по поводу использования туристами карт платежной системы "Мир". Однако он не привел каких-либо подробностей обсуждений, добавив, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Тем временем безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может быть введен уже в начале 2026 года. Вице-премьер Александр Новак отметил, что Москва и Эр-Рияд намерены в ближайшее время рассмотреть увеличение числа авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы между столицами.

Более того, обсуждается расширение географии полетов, чтобы охватить не только Москву, но и другие города России, заинтересованные в развитии авиасообщения.

