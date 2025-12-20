00:32Политика
Россия и Таиланд обсуждают запуск карт "Мир"
Фото: depositphotos/anekoho
Российская сторона ведет переговоры с Таиландом по поводу использования туристами карт платежной системы "Мир". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.
Он не привел каких-либо подробностей обсуждений, добавив лишь, что переговоры по этому вопросу продолжаются.
Ранее сообщалось, что внедрение платежной системы "Мир" в Индии будет обсуждаться на переговорах на высшем уровне в декабре в Нью-Дели. В качестве ответной меры российская сторона признает индийскую платежную систему RuPаy.
Власти Сербии также изучают возможности перспектив использования системы "Мир". Премьер-министр страны Джуро Мацут отметил важность рассмотрения этого вопроса, однако подчеркнул, что окончательное решение о подключении к системе будет принято национальными финансовыми организациями после тщательного анализа всех аспектов.
