Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 21:10

Общество

В НСПК заявили о снижении в России доли контактных платежей по карте "Мир"

Фото: depositphotos/LDProd

В России отмечается снижение доли контактных платежей по карте "Мир". Об этом заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бобров.

"Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе", – приводит слова Боброва ТАСС.

По его словам, сейчас карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев. Ожидается, что к 2031 году количество таких платежей станет совсем небольшим.

При этом в НСПК также указали на устойчивый тренд на бесконтактный способ оплаты. Доля бесконтактных транзакций достигла 98,5%.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россияне смогут проводить оплату ладонью. Прототип такого терминала представили на форуме инновационных финансовых технологий. Отмечалось, что биометрия ладони является хорошей альтернативой сканированию лица, которое вызывает опасения у некоторых пользователей.

Читайте также


обществофинансы

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика