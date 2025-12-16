В НСПК заявили о снижении в России доли контактных платежей по карте "Мир"

Фото: depositphotos/LDProd

В России отмечается снижение доли контактных платежей по карте "Мир". Об этом заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бобров.

"Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе", – приводит слова Боброва ТАСС.

По его словам, сейчас карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев. Ожидается, что к 2031 году количество таких платежей станет совсем небольшим.

При этом в НСПК также указали на устойчивый тренд на бесконтактный способ оплаты. Доля бесконтактных транзакций достигла 98,5%.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россияне смогут проводить оплату ладонью. Прототип такого терминала представили на форуме инновационных финансовых технологий. Отмечалось, что биометрия ладони является хорошей альтернативой сканированию лица, которое вызывает опасения у некоторых пользователей.