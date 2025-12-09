Платежный сервис "Вжух" заработал для смартфонов на Android

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Платежный сервис "Вжух" от Сбера стал доступен пользователям смартфонов на Android. Технология работает на основе Bluetooth Low Energy и позволяет оплачивать покупки даже на устройствах без NFC-модуля и без привязки карт "Мир", передает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

Для активации функции достаточно обновить приложение "Сбербанк Онлайн" и разрешить ему доступ к Bluetooth. Дополнительных настроек не требуется.

Первый заместитель председателя правления компании Кирилл Царев отметил, что расширение работы "Вжух" на Android позволит удовлетворить потребности клиентов, чьи смартфоны не оснащены NFC.

Ранее приложение Сбера для iPhone под названием "Финансы онлайн" появилось в App Store. Оно было доступно всего 11 часов. Пользователям рекомендовали как можно быстрее установить обновление, пользуясь только официальными ссылками банка.