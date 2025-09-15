Т-Банк добавил в свое приложение функцию бесконтактной оплаты iPhone

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Т-Банк добавил в свое приложение функцию бесконтактной оплаты, которая доступна владельцам iPhone. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Эта функция работает на основе технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Она также совместима с сервисом "Вжух", который ранее представил Сбер. Теперь T-Pay смогут воспользоваться те, у кого на смартфонах установлена версия iOS 16 и выше. Кроме того, необходимо обновить или скачать новое приложение Т-Банка (версия 7.19 и выше), а также активировать Bluetooth на iPhone.

Оплатить товары или услуги можно через терминалы Сбера, которые поддерживают "Вжух". До конца сентября такая возможность появится и на всех биометрических терминалах Сбера. Помимо этого, до конца первого полугодия 2026-го технологией можно будет начать пользоваться на терминалах Т-Банка и Альфа-Банка.

Для оплаты товаров или услуг на главной странице приложения нужно выбрать опцию "Оплатить iPhone" и поднести телефон к терминалу. После этого деньги будут списаны с выбранного счета. Для ускорения процесса пользователи могут создать специальную команду. В случае совершения транзакций с помощью данной функции от партнеров будет начисляться кешбэк в размере до 30%, а также до 15% в выбранных категориях.

Директор по T-Pay Никита Буклиш отметил, что функция позволит пользователям совершать покупки в офлайне за несколько секунд. При этом человеку не нужно будет доставать пластиковую карту. По его словам, основная задача бесконтактной оплаты заключается в том, чтобы сделать весь процесс удобным, простым и безопасным.

В будущем финансовое учреждение собирается ввести аналогичную функцию для индивидуальных предпринимателей – владельцев бизнес-карт Т-Банка.

Ранее приложение "Т-Инвестиции" стало доступно для пользователей в магазине App Store. Оно получило название "Шах и Мат". Клиентам также предложили воспользоваться новыми функциями.

Например, ЦФА позволит покупать и продавать смарт-активы от Т-Банка, а ИСЖ – полисы страхования жизни. Также в приложении появился экран с данными о налогах. Помимо этого, в Пульсе обновили ленты "Новости" и "Идеи", а также доработали полноэкранные графики и торговые заявки.

