Приложение "Т-Инвестиции" снова доступно в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Приложение "Т-Инвестиции" снова доступно в магазине App Store. Оно получило название "Шах и Мат", сообщили в телеграм-канале сервиса.

"Новое приложение стало стабильнее и удобнее, вы сможете пользоваться нашим сервисом в привычном режиме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в приложении также появились новые функции. Например, ЦФА позволит покупать и продавать смарт-активы от Т-Банка, а ИСЖ – полисы страхования жизни.

Также в приложении появился экран с данными о налогах. Помимо этого, в Пульсе обновили ленты "Новости" и "Идеи", а также доработали полноэкранные графики и торговые заявки.

Ранее в магазине приложений App Store вновь появилось приложение Т-Банка. Оно было разработано для мобильных устройств на базе операционных систем iOS.

При этом Т-Банк предупредил пользователей, что Freelance Case могут в любой момент убрать из App Store. В связи с этим клиентам порекомендовали скачать новое приложение, пока оно еще доступно.