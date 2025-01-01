Фото: depositphotos/Vladru

Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Об этом сообщается в телеграм-канале "Т-технологии" (головная структура Т-банка).

"Теперь в группе Т – один банк с капиталом х2. А еще за год у нас х2 активов и х2 выручки (по данным за 3 квартал)", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что к T-Банку присоединились уже 33 миллиона клиентов.

Летом прошлого года банк "Тинькофф" провел ребрендинг и сменил название на Т-Банк. Эмблема банка – желтого цвета, в названии организации первая буква находится на белом щите.

Между тем некоторые банкоматы Т-Банка могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и MasterCard. В банке рекомендовали россиянам оформить и начать использовать карту "Мир", так как западные компании давно ушли из России. Там отметили, что проблемы с приемом карт у некоторых устройств самообслуживания может быть возникнуть в связи с истечением сертификатов безопасности у некоторых чипов в конце года.

