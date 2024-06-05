"Тинькофф" сменил название на Т-банк

Фото: tinkoff.ru

Банк "Тинькофф" провел ребрендинг и сменил название на Т-банк. Об этом сообщается в телеграм-канале финансовой организации.

Эмблема банка – желтого цвета, в названии организации первая буква находится на белом щите.

"Упрощение имени – логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов", – объяснили в банке.

Там отметили, что начнут обновлять названия продуктов, дизайн карт и внешний вид банкоматов. В компании пообещали, что все продукты и сервисы продолжат работу в обычном режиме.

"Вы можете и дальше пользоваться приложением, личным кабинетом и банковскими картами, специально перевыпускать их не нужно", – рассказал банк.

Ранее приложение для банковских операций "Тинькофф Банка", которое 22 мая появилось в магазине приложений App Store, стало недоступно для скачивания. Появившаяся в магазине приложений для устройств на iOS актуальная версия приложения банка фигурировала под названием "Т-Старт".

До этого разработчики предупреждали, что старую программу можно оставить, однако в ней не будет новых сервисов. Указывалось, что новое приложение получило новые функции, стало быстрее работать, однако оно может быть удалено из App Store в любой момент.

