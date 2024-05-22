Приложение банка "Тинькофф" исчезло из App Store

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Приложение для банковских операций "Тинькофф Банка", которое 22 мая появилось в магазине приложений App Store, уже недоступно для скачивания.

Появившаяся в магазине приложений для устройств на iOS актуальная версия приложения банка фигурировала под названием "Т-Старт". Сейчас при переходе по ранее активной ссылке на приложение появляется уведомление: "Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе".

Ранее разработчики предупреждали, что старую программу можно оставить, однако в ней не будет новых сервисов. Указывалось, что новое приложение получило новые функции, стало быстрее работать, однако оно может быть удалено из App Store в любой момент.

