Новое приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store

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Новое приложение "Тинькофф банка" вновь появилось в официальном магазине приложений Apple – App Store. Об этом сообщается в уже ранее скачанном приложении "Тинькофф".

В сообщении говорится, что в App Store доступно приложение "Т-Старт" для сохранения доступа к мобильному банку на IOS. В банке заверили, что оно безопасное. Также в "Тинькофф" предупредили, что "Т-Старт" будет доступно в App Store несколько часов.

Ранее сообщалось о появлении в App Store фейкового приложения Сбербанка. Оно называлось "Сбер: Онлайн Банк". Как рассказали представители кредитной организации, разработчиком указана компания Cao Tan Thang Steel, само приложение оформлено в стилистике банка. Мошенники запустили его, чтобы красть личные данные пользователей, предупредили в Сбербанке.