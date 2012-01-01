В App Store появились фишинговые приложения российских банков

Россиян предупредили о появлении фейковых банковских приложений в App Store. Такие программы крадут персональные данные у скачавших их пользователей. Чтобы вызвать к себе доверие, мошенники используют фирменные цвета кредитных организаций и накручивают оценки. Разбираемся, как не попасться в руки злоумышленников.
Фейковый сервис
В онлайн-магазине App Store появились поддельные приложения "Тинькофф Банка" и ВТБ. Об обнаружении фишинговых программ рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В полиции подчеркнули, что главная цель подобных приложений – украсть персональные данные пользователей. В поддержке "Тинькофф Банка" заявили РИА Новости, что сервис SysAdminer, который был найден в App Store, не принадлежит компании, и порекомендовали его не скачивать.
"Не гарантируем безопасность ваших данных, если вы скачаете это приложение и запустите его на телефоне", – подчеркнули в кредитной организации.
В свою очередь, в ВТБ также объяснили, что не располагают никакой информацией о программе BTB-Rentfy. После введения антироссийских санкций из онлайн-магазинов App Store и Google Play удалили официальные приложения некоторых российских кредитных организаций. Среди них в том числе Сбербанк и Почта Банк.
Избежать подделок
Во избежание скачивания фейковых банковских приложений их следует устанавливать только через проверенные источники. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
"Проблема в том, что из-за санкций, которые введены Западом, сейчас сами банки выпускают свои приложения под разными названиями, тот же Тинькофф. Это тоже сбивает с толку", – подчеркнул он.
Проверить, скачивает ли пользователь настоящее приложение или фейк, можно простым способом – позвонить в банк, добавил специалист.
Курочкин объяснил, что, завладев данными, которые вводит человек при использовании фишинговой программы, мошенники получают доступ к его деньгами. Таким образом, они могут переводить различные суммы в зависимости от установленных лимитов.