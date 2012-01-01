В App Store появились фишинговые приложения российских банков

Россиян предупредили о появлении фейковых банковских приложений в App Store. Такие программы крадут персональные данные у скачавших их пользователей. Чтобы вызвать к себе доверие, мошенники используют фирменные цвета кредитных организаций и накручивают оценки. Разбираемся, как не попасться в руки злоумышленников.



Фейковый сервис

В онлайн-магазине App Store появились поддельные приложения "Тинькофф Банка" и ВТБ. Об обнаружении фишинговых программ рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.





из сообщения МВД России Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и "Тинькофф Банку" они никакого отношения не имеют. В App Store нет приложений этих банков.

В полиции подчеркнули, что главная цель подобных приложений – украсть персональные данные пользователей. В поддержке "Тинькофф Банка" заявили РИА Новости, что сервис SysAdminer, который был найден в App Store, не принадлежит компании, и порекомендовали его не скачивать.

"Не гарантируем безопасность ваших данных, если вы скачаете это приложение и запустите его на телефоне", – подчеркнули в кредитной организации.

В свою очередь, в ВТБ также объяснили, что не располагают никакой информацией о программе BTB-Rentfy. После введения антироссийских санкций из онлайн-магазинов App Store и Google Play удалили официальные приложения некоторых российских кредитных организаций. Среди них в том числе Сбербанк и Почта Банк.



Избежать подделок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Во избежание скачивания фейковых банковских приложений их следует устанавливать только через проверенные источники. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

"Проблема в том, что из-за санкций, которые введены Западом, сейчас сами банки выпускают свои приложения под разными названиями, тот же Тинькофф. Это тоже сбивает с толку", – подчеркнул он.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Чтобы не нарваться на мошенников, приложения лучше скачивать в самих отделениях банков, а также получать информацию о сервисах на их официальных сайтах или же в пришедших от вашего банка СМС. Важно удостовериться, что все данные о приложении предоставил именно банк.

Проверить, скачивает ли пользователь настоящее приложение или фейк, можно простым способом – позвонить в банк, добавил специалист.

Курочкин объяснил, что, завладев данными, которые вводит человек при использовании фишинговой программы, мошенники получают доступ к его деньгами. Таким образом, они могут переводить различные суммы в зависимости от установленных лимитов.

