Москвичам рассказали, как защитить свои сбережения от мошенников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Чтобы проверить, не столкнулся ли человек с финансовой пирамидой, следует предпринять несколько действий. Они помогут сохранить сбережения или получить компенсацию, если средства уже потеряны, передает портал мэра и правительства Москвы.

Центробанк в прошлом году выявил почти три тысячи финансовых пирамид. Посредством крупнейших из них аферисты успевают обмануть миллионы россиян, причинив ущерб в десятки миллиардов рублей. В махинациях им помогают цифровизация и разнообразие способов мошенничества.

Одним из основных поводов для граждан задуматься, не столкнулись ли они с финансовой пирамидой, является обещание сверхвысокой и гарантированной доходности.

Проверить документы

В частности, следует изучить наличие у организации лицензии Банка России, данная информация доступна на официальном сайте регулятора. Компания должна отсутствовать в списке сомнительных. ЦБ осуществляет учет организаций и интернет-проектов, которые имеют признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Названия, сайты и остальные данные опубликованы в специальном реестре. От сотрудничества с компаниями из этого перечня нужно отказаться.

Также следует свериться со сведениями на ресурсах, подведомственных Федеральной налоговой службе России (ФНС). Речь идет о Едином государственном реестре юридических лиц и сервисе для проверки контрагентов "Прозрачный бизнес".

Гражданину также необходимо обратить внимание на количество и качество рекламы, представленной на сайте компании. Человеку следует насторожиться, если ее будет слишком много. Кроме того, нужно обратить внимание на оформление самого сайта. Зачастую веб-ресурс сделан наспех, некорректно отображается на разных устройствах, в его материалах есть грамматические и пунктуационные ошибки.

Что делать, если деньги уже вложены

В РФ существует реестр недобросовестных организаций, который создал Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Сейчас в этом списке есть уже более 600 таких компаний. Пострадавшие россияне могут попросить компенсацию. Максимальный размер возмещения составляет 35 тысяч рублей, для ветеранов Великой Отечественной войны – 250 тысяч.

Жертвам мошенников следует обратиться в правоохранительные органы. Чтобы быстрее остановить аферистов, нужно предоставить как можно больше доказательств того, что деньги были переданы злоумышленникам. О подозрительных финансовых операциях можно сообщить в ЦБ через интернет-приемную или с помощью формы анонимного информирования.

Не терять бдительность

В качестве примера портал привел ситуацию, произошедшую в марте этого года. Реестр Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров пополнили потребительский кооператив финансового развития агропромышленности "Агрорусь" и одноименный кредитный потребительский кооператив, зарегистрированные в городе Дмитрове.

В 2020–2021 годах данные организации призывали жителей РФ вкладывать деньги под высокий процент с полной гарантией возврата. Аферисты работали под видом группы компаний, которая занимается реализацией и финансированием проектов в области сельского хозяйства.

Гражданам мошенники рассказывали удивительную историю успеха. Пытаясь доказать свои утверждения, они показывали документы, по которым уставный капитал общества составлял два миллиарда рублей. Позже выяснилось, что эти бумаги были сфальсифицированы, а на счет уставного капитала никто так и не внес ни копейки.

Мошенники шесть раз меняли место регистрации юридического лица и его реквизиты. Кроме того, они покупали и другие кооперативы, которые впоследствии переименовывали. Это сбивало с толку все проверяющие организации.

"На мошеннические кооперативы приходится только 0,5% от всех выявленных Банком России финансовых пирамид в 2023 году. Сегодня пострадавшим от этой организации уже можно получить компенсацию фонда. Не терять бдительность и повышать финансовую культуру – вот мой призыв всем", – отметил управляющий фондом Марат Сафиулин.

Ранее стало известно, что аферисты придумали новую схему для обмана граждан, состоящую из трех этапов. Как уточнил юрист Иван Соловьев, сначала они звонят жертве с целью получить данные паспорта – чаще всего это "безобидный представитель сотовой компании", который предлагает продлить договор на пользование номером или сим-картой. Уже после мошенник звонит повторно, представляясь оператором сайта "Госуслуг". Для защиты аккаунта жертву просят продиктовать код, который пришел в сообщении.