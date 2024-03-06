Россиян предупредили о мошенничестве с новым налогом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мошенники от имени крупного банка из первой десятки начали рассылать по электронной почте предупреждения о том, что со счетов вскоре будет списан новый налог – от десятков до сотен тысяч рублей. В письмах используют поддельные сайт, реквизиты и логотип банков. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Юрист объяснил, что в письме злоумышленники заявляют, что если срочно не зайти в личный кабинет банка и не подписать заявление об отказе от платежа, то с человека каждый месяц будут списывать в бюджет огромные суммы. Затем якобы банк предлагает легкий способ избежать ненужных трат.

По информации Соловьева, мошенники предлагают перейти по ссылке из письма, при переходе по ней открывается поддельный сайт, где клиенту необходимо указать номер телефона и иные данные для входа в личный кабинет и подписания "заявления об отмене налога".

Как уточнил специалист, далее злоумышленники вводят номер на настоящем сайте банка и получают доступ к личному кабинету. Чтобы не стать жертвой, нужно помнить, что любые налоговые вопросы выясняются только в ФНС, на сайте налоговой или в личном кабинете налогоплательщика.

Юрист напомнил, что банк не может избавить клиента от налоговой обязанности. Кроме того, к любому письму, содержащему предложение перейти по ссылке или ввести личные данные, относиться необходимо не просто критически и с подозрением, а как к прямому посягательству на денежные средства, заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сказал, что третьи лица могут оформить на человека кредит без его ведома, поэтому для защиты средств от мошеннических действий необходимо проверять кредитную историю не менее двух раз в год и следить за персональными данными.

До этого мошенники начали рассылать потенциальным жертвам письма на почту якобы от банков, в которых указывают, что скоро с их счетов спишут "налог на спецоперацию". Отказаться от этого списания предлагают путем перехода на поддельный сайт банка, где нужно ввести данные от личного кабинета.

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