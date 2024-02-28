Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "налогом на СВО"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они рассылают потенциальным жертвам письма о так называемом налоге на СВО, сообщает телеканал "360" со ссылкой на специалистов банка "Тинькофф".

Злоумышленники рассылают россиянам письма на почту якобы от банков, в которых указывают, что скоро с их счетов спишут "налог на спецоперацию". Отказаться от этого списания предлагают путем перехода на поддельный сайт банка, где нужно ввести данные от личного кабинета.

Как сообщил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский, схема с рассылкой писем не является новой. Злоумышленники часто используют любые инфоповоды в своих целях. При получении подобного письма специалист прежде всего рекомендовал обратить внимание на адрес отправителя.

"Нужно понимать, что это за адрес, перепроверять. То есть если (письмо) пришло от какой-то структуры – зайти на ее сайт, но не по ссылке, которую присылают, а самостоятельно вбить его в браузере, потому что фишинговые ссылки в письме ведут на ненастоящий сайт", – уточнил он.

Более того, Дворянский рекомендовал не использовать основной адрес электронной почты для регистрации в разных программах лояльности. Для этого он посоветовал завести отдельный электронный ящик. При этом указывать адрес запасной почты на всех ресурсах также не следует, добавил эксперт.

До этого стало известно, что злоумышленники научились взламывать аккаунты в мессенджерах или соцсетях и от имени их владельцев рассылать сообщения с просьбами о помощи, в том числе финансовой. В прокуратуре во избежание случаев мошенничества посоветовали использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также не переходить по незнакомым ссылкам.



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