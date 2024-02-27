Лжегадалка похитила у москвички 67 млн руб под предлогом снятия порчи

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичные полицейские задержали подозреваемую в хищении 67 миллионов рублей у женщины под предлогом оказания экстрасенсорных услуг. Об этом Агентству "Москва" заявил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленница убедила потерпевшую в наличии у нее экстрасенсорных способностей. Под видом снятия порчи и оказания других оккультных услуг она незаконно завладела деньгами женщины, которые последняя лично передавала и перечисляла со своих банковских счетов, сказал он.

Васенин добавил, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 59-летнюю подозреваемую в Волгоградской области. Похищенными средствами она распорядилась по своему усмотрению, заключил он.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы сообщил, что фигурантку зовут Любовь Амаева. Мещанский районный суд столицы в связи с обвинением в мошенничестве избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось о 47-летнем мужчине, который призвал свою жену и трех родственниц создать в соцсетях профили ясновидящих. Они взаимодействовали с гражданами и оказывали им якобы магические услуги посредством видеосвязи и экстрасенсорных сеансов.

От действий мошенников пострадали семь человек, общая сумма ущерба превышает 24 миллиона рублей, рассказали в столичной прокуратуре. Обвиняемые содержатся под стражей, вину в содеянном они не признали, резюмировали сотрудники ведомства.

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