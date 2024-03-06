Школьница из Москвы отдала мошенникам 418 тысяч рублей ради валюты в онлайн-игре – СМИ

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Мошенники заставили 12-летнюю жительницу Москвы отдать им 418 тысяч рублей ради обмена на виртуальную валюту в онлайн-игре Roblox, сообщает газета "Известия".

В газете заявили, что инцидент случился 5 марта на Флотской улице, когда мать девочки спала. Школьнице в одном из мессенджеров написали неизвестные, которые пообещали ей помочь с покупкой игровой валюты. Они заставили ее взять смартфон матери и оформить онлайн-кредиты.

"Мошенники убедили школьницу перевести им 418 тысяч рублей, после чего дистанционно заблокировали банковские приложения на смартфоне", – уточнил источник.

После произошедшего мать девочки обратилась в полицию. По данному факту сотрудники органов внутренних дел уже проводят проверку, добавили там.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2022 года число атак на смартфоны детей под видом приложений для помощи в Roblox увеличилось в 4 раза. Под видом программ, которые изменяют или улучшают игры, скрывалось вирусное и рекламное программное обеспечение, указывали в "Лаборатории Касперского".

До этого в Росфинмониторинге заявляли, что в последние годы в индустрии видеоигр наблюдается рост преступлений, особенно связанных с переводом валюты. В ведомстве подчеркивали, что особенно опасны конвертируемые валюты, которые можно обменять на обычные деньги обратно. Среди игр с таким типом игровой валюты находится и Roblox.

Позднее директор департамента информационных технологий правительства РФ Евгений Комар призвал Генпрокуратуру, Минпросвещения и Минцифры рассмотреть возможность создания в России каталога одобренных онлайн-игр.