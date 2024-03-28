Обман в аэропорту: какие виды мошенничества от имени банков используют аферисты

Мошенники разработали новую схему обмана пассажиров в аэропорту. Они представляются сотрудниками банка и предлагают обновить приложение кредитной организации. Таким образом злоумышленники получают доступ к деньгам граждан. Рассказываем подробности об этой и других популярных схемах мошенничества.



В недобрый путь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Аферисты, которые действуют по новой схеме, притворяются сотрудниками банков в аэропорту и предлагают пассажирам поучаствовать в акции, оформив кредитку с выгодным лимитом. Об этом сообщает газета "Известия". Далее "специалист" рассказывает, что у пользователя устаревшая версия банковского приложения. И поэтому человек якобы не видит у себя такого заманчивого предложения.

Затем мошенники сообщают, что программу необходимо обновить, однако приложения санкционных банков удалены из онлайн-магазинов.





Дарья Верестникова коммерческий директор SafeTech Подставной представитель кредитной организации направляет будущему заемщику сообщение для скачивания новой версии приложения по ссылке. Или же предлагает подсоединиться к его ноутбуку "через проводочек" и закачать приложение.

При этом на телефон скачивают фишинговое приложение, которое выглядит точно так же, как реальное. Клиент входит в мобильный банк, и его данные сразу же отправляются на сервер злоумышленников.

В настоящей кредитной организации во время смены устройства в системе тоже могут запрашивать ввод кода из сообщения. Однако преступники перехватывают и его. Помимо того, они имеют возможности переключаться на подтверждения с помощью puch-сообщений, поступающих на телефон мошенников.

Пока человек находится в полете, аферисты заходят в банковское приложение под его логином и паролем и крадут деньги. Отмечается, что мошенникам удается втереться в доверие, так как после ввода санкций банки ищут способы загружать свои программы клиентам нестандартным способом.



Популярные уловки

Самый надежный способ защититься от таких мошенников – не пользоваться никакими банковскими услугами в аэропортах. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"В целом если мы говорим про оказание подобных "банковских услуг", то они, на мой взгляд, не очень интересны путешественникам. Да, такое возможно, что аферист подходит к кому-то, предлагает приложения, выдавая себя за кого-то другого. Но физические риски для него достаточно высоки, с учетом того что в аэропортах много охраны, камер. То есть если пойдут жалобы, то найти этого человека можно оперативно", – объясняет эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Если услуги по оформлению карт действительно нужны, то можно обратиться в реальные отделения банка, чтобы понимать, что мы действительно общаемся с сотрудниками кредитной организации. Думаю, такой вид мошенничества – скорее единичные случаи. Не вижу перспектив для того, чтобы это было массово.

Эксперт добавил, что по-прежнему популярной остается классическая схема обмана со звонками из служб безопасности банков. "Другая – установка банковских приложений из нестандартных источников, когда программа недоступна через онлайн-магазин. В этом случае можно нарваться на какие-то нежелательные ресурсы в интернете через рекламу, рассылку, в соцсетях", – продолжает Ульянов.

Еще одной излюбленной мошеннической схемой является установка приложений для удаленного управления устройствами. Например, для оказания какой-то технической поддержки. "Например, у пользователя что-то не работает. Мошенник "подсовывает" приложение и говорит, что после его установки сможет решить проблему. Такой обман особенно часто используется с людьми старшего поколения", – объяснил эксперт.

Кроме того, Ульянов предупредил тех, кто занимается инвестированием. По его словам, в этой сфере также немало мошенников.

