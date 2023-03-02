Приложения банков "Тинькофф", "Уралсиб" и "Приморье" пропали из AppStore

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Приложения российских кредитных организаций "Тинькофф", "Уралсиб", "Приморье", "Зенит" и "Левобережный" теперь недоступны для скачивания из AppStore.

Также пропали приложения СДМ Банка, Металлинвестбанка и МТС Банка.

В "Тинькофф Банке" уже прокомментировали ситуацию, представив несколько рекомендаций по теме.

"Первое – сохранять спокойствие: уже скачанные приложения будут работать как обычно. Вы можете переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции. Или делать все то же самое в личном кабинете на сайте "Тинькофф", – написала кредитная организация в своем телеграм-канале.

Банк предостерег пользователей от скачивания приложения из неофициальных источников. Представители кредитной организации подчеркнули, что это может быть опасно.

Евросоюз 25 февраля представил десятый пакет антироссийских санкций. В него вошли в том числе ограничения в отношении банка "Тинькофф", Росбанка и Альфа-Банка.

При этом в самих кредитных организациях заверили, что санкции никак не повлияют на их работу.

ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкций

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!