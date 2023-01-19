ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram

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ВТБ запускает онлайн-банк в Telegram, который позволит клиентам в два раза быстрее пользоваться повседневными финансовыми услугами. Об этом сообщили на сайте банка.

"Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore", – отмечает ВТБ.

В Telegram ВТБ запустит онлайн-банк в несколько этапов. Сначала для клиентов будут работать только самые востребованные услуги, среди которых просмотр баланса карт и счетов, перевод средств через СБП, пополнение счета мобильного телефона.

На втором этапе у клиентов появится возможность оплачивать покупки по QR-коду и возможность сформировать QR-код, также откроется доступ к истории операции, переводам между своими счетами, пакетной оплаты счетов, переводов me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.

К концу 2023 года планируется на базе Telegram запустить все повседневные банковские услуги. Кроме того, клиенты смогут выпускать некоторые цифровые продукты.

По словам члена правления ВТБ Святослава Островского, в 2022 году из многих онлайн-магазинов приложений были удалены мобильные версии российских банков, поэтому создание альтернативного онлайн-банка стало для компании стратегически важной задачей.

Островский уточнил, что создание сервиса на базе Telegram является уникальной разработкой для российского и мирового финансового рынка, которая сочетает в себе удобство и безопасность.

"Сегодня мы запускаем для клиентов новый сервис и поэтапно планируем расширять его функционал до уровня полноценного приложения. Благодаря инновационным технологиям скорость проведения в нем повседневных операций вырастет более чем в 2 раза", – сказал Островский.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик сказал, что для защиты операций клиентов в Telegram будет использоваться уникальная 5-факторная защита. По его словам, необходимо сохранить высокий уровень информационной безопасности клиентов.

Онлайн-банк будет создан на базе чат-бота ВТБ. Чтобы начать операции, клиенту необходимо авторизоваться в чат-боте при помощи кнопки "ВТБ Онлайн" и ввести свои данные. При последующем использовании клиенту не нужно будет авторизовываться.

Ранее сообщалось, что держатели карт банка ВТБ смогут вносить наличные в банкоматах после сканирования QR-кода в приложении. Воспользоваться функцией могут владельцы смартфонов на базе Android версии 17.7 и выше. Для владельцев смартфонов с операционной системой iOS функция станет доступна в ближайшее время.

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