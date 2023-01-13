"Тинькофф" отменит проценты на остаток владельцам дебетовых карт с 17 января

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский коммерческий банк "Тинькофф" с 17 января отменит начисление процентов на остаток по счету держателям своих дебетовых карт, не имеющих специального статуса. Об этом сообщается в телеграм-канале кредитной организации.

"Важное обновление для всех владельцев карт Tinkoff Black – с 17 января перестанем начислять проценты на остаток по счету пользователям без Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private", – говорится в сообщении.

Ранее "Тинькофф" запустил в работу первый отечественный банкомат. Аппарат был произведен на территории РФ, и при его создании применялось исключительно российское оборудование.

Представители компании рассказали, что банкомат был установлен в столичном бизнес-центре "Водный".

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