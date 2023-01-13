12:30Технологии
Сбербанк предупредил об отключении устаревших версий приложения с 16 января
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
С 16 января устаревшие версии мобильного приложения Сбербанка перестанут работать на смартфонах. В пресс-службе организации РИА Новости сообщили, что мера не затронет большое количество клиентов.
"Ваше приложение "Сбербанк Онлайн" перестает работать 16 января 2023 года. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе", – говорится в сообщении банковской организации.
Уведомления, уточнили в Сбербанке, были отправлены клиентам с самыми старыми версиями приложения.
Владельцы смартфонов на базе Android могут обновить программу на сайте банка или в RuStore, держатели мобильных телефонов с операционной системой iOS – исключительно в офисах Сбербанка.
Также в офисах банковской организации клиентам могут помочь с установкой на iPhone аналога мобильного приложения Сбербанка "СБОЛ". Услуга является бесплатной. Ее осуществляют в 5 тысячах офисах компании.
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