Сбербанк предупредил об отключении устаревших версий приложения с 16 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С 16 января устаревшие версии мобильного приложения Сбербанка перестанут работать на смартфонах. В пресс-службе организации РИА Новости сообщили, что мера не затронет большое количество клиентов.

"Ваше приложение "Сбербанк Онлайн" перестает работать 16 января 2023 года. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе", – говорится в сообщении банковской организации.

Уведомления, уточнили в Сбербанке, были отправлены клиентам с самыми старыми версиями приложения.

Владельцы смартфонов на базе Android могут обновить программу на сайте банка или в RuStore, держатели мобильных телефонов с операционной системой iOS – исключительно в офисах Сбербанка.

Также в офисах банковской организации клиентам могут помочь с установкой на iPhone аналога мобильного приложения Сбербанка "СБОЛ". Услуга является бесплатной. Ее осуществляют в 5 тысячах офисах компании.



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