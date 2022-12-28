Приложение "Сбербанк онлайн" можно будет установить на устройства Apple в отделениях банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Александра Липкина

Мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" теперь можно установить на устройства Apple в отделениях банка по всей стране. Об этом рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев в интервью ТАСС.

"Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка", – заявил он.

Царев уточнил, что по всей стране почти 5 тысяч офисов выполняют подобную функцию. Для установки приложения достаточно будет прийти с устройством Apple в отделение, где его установят сотрудники банка.

Он также подчеркнул, что Сбербанк продолжит развивать и дорабатывать веб-версию приложения.

Приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS из-за введенных санкций. Аналогичное приложение "СБОЛ", предоставляющее доступ к сервисам Сбербанка, также неоднократно удалялось из App Store.

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