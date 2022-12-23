Сбер предупредил россиян о мошенниках, рассылающих уведомления о "долгах" за ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В конце года мошенники могут попытаться обмануть россиян путем рассылки уведомлений о "долгах" за ЖКУ от лица управляющих компаний. Об этом сообщается в телеграм-канале Сбербанка.

"Мошенники под видом управляющей компании рассылают уведомление о долге за коммуналку. Сумма долга – обычно 10–20 тысяч", – говорится в сообщении.

Подобная схема используется злоумышленниками из-за стандартной процедуры перерасчета, которую управляющие компании проводят в конце года. В Сбере также отметили, что при оплате сразу мошенники предлагают жертвам скидку.

В случае игнорирования писем злоумышленники могут позвонить россиянину и попытаться завладеть данными его банковской карты.

Избежать обмана мошенников можно, сверив данные полученного письма с информацией об управляющей компаний. Также специалисты посоветовали позвонить в УК для уточнения информации. Диктовать данные банковской карты или вводить их после перехода по ссылкам из незнакомых писем нельзя, предупредили в Сбере.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с розыгрышем золотых цепей. Жертва якобы выигрывает золотую цепь стоимостью почти 250 тысяч рублей, но "организаторы" не могут доставить сам приз и предлагают отдать деньгами его полную стоимость. После этого мошенники просят заплатить пошлину, в результате чего овладевают данными банковской карты.



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