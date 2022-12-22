Юрист объяснил, почему нельзя шутить над телефонными мошенниками

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Телефонные мошенники пользуются похищенными хакерским путем базами данных сотовых операторов и некоторых российских банков, поэтому они знают набор минимальных персональных данных своих жертв, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если абонент, до которого дозвонились злоумышленники, решает поразвлечься над ними путем оскорбления или троллинга, то мошенники могут предпринять ответные меры, например, начать ответное оскорбление и угрозы, предупредил эксперт.

Однако "особо отличившихся" в троллинге граждан злоумышленники заносят в специальный список, продолжил Соловьев.

"Тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они "прогоняют" через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек все же проколется и переведет деньги. И это будет для него самым худшим наказанием, а для мошенников – поводом для радости", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

Еще один способ мести мошенников – использование номера гражданина в качестве источника звонка. Для подменных номеров злоумышленники используют ресурсы региональных телефонных компаний, пояснил он. После этого обманутые люди укажут номер абонента в своих заявлениях в правоохранительные органы, поскольку именно с него был совершен мошеннический звонок.

Соловьев посоветовал вовсе не вступать в диалог с мошенниками и при малейшем сомнении класть трубку.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются сотрудниками банка и убеждают потенциальную жертву, что под ее личными данными в одном из отделений банков кто-то пытается оформить кредит на крупную сумму.

Поскольку большинство граждан начинают сомневаться в необходимости срочно переводить деньги, то злоумышленники направляют им в мессенджере или соцсетях фото заявления о взятии кредита, составленного от имени жертвы на бланке банковского учреждения.



"Жизнь в большом городе": телефонные мошенники

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