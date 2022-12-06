Юрист предупредил о новой схеме мошенничества с заявлениями на кредит

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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана, рассылая россиянам заявления на кредит с поддельной подписью, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками банка, связываются с будущей жертвой по телефону и убеждают, что под личными данными человека в одном из отделений банков кто-то пытается оформить кредит на крупную сумму.

Поскольку большинство граждан начинают сомневаться в необходимости срочно переводить деньги, то мошенники направляют им в мессенджере или соцсетях фото заявления о взятии кредита, составленного от имени жертвы на бланке банковского учреждения, пояснил юрист.

При этом в "документе" человек видит свои персональные данные и подпись. Соловьев пояснил, что в этот момент у большинства граждан отключается критическое мышление.

"Такие "доказательства" в большинстве случаев убеждают будущих потерпевших – и они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на "безопасный" счет", – приводит слова юриста агентство "Прайм".

Он отметил, что позже в банке жертвы узнают, что никто не пытался оформлять кредиты на их имя, а все деньги были переведены на карту, открытую в другом регионе.

Соловьев призвал граждан быть бдительными и не доверять никаким копиям документов, направляемым по мессенджерам или в социальных сетях. Юрист подчеркнул, что ни банковские служащие, ни сотрудники правоохранительных органов так не делают.

Соловьев добавил, что такая форма обмана используется мошенниками уже несколько месяцев. Эту схему злоумышленники активно применяют в Поволжье и центральных регионах России, постепенно продвигаясь в Сибирь и на Дальний Восток.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье фиксируются случаи телефонных мошенничеств, в ходе которых злоумышленники склоняют граждан к переводу денег и поджогам.

Мошенники представляются сотрудниками ФСБ и служб безопасности банков. Используя психологические приемы, они убеждают граждан поучаствовать в якобы оперативно-разыскных мероприятиях по поимке преступников.



"Жизнь в большом городе": банковские мошенники

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