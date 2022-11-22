Мошенники нашли новый способ обмана россиян в мессенджерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В ноябре 2022 года в России зафиксировали рост мошеннических атак в мессенджерах. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным оператора сотовой связи "МегаФон", злоумышленники отправляют сообщения со ссылками, предлагая пользователям принять участие в розыгрыше.

"Нужно всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Для получения приза вас попросят поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов", – объяснил эксперт по расследованиям фрод-инцидентов компании Борис Лопатин.

Затем для получения выигрыша мошенники просят пользователей мессенджеров перевести "комиссию" и сообщить данные банковской карты.

Помимо этого, отправляя ссылки от злоумышленников родственникам и друзьям, пользователи передают им вредоносные ресурсы.

До этого россиянам рассказали о способе мошеннической схемы, когда злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками правоохранительных органов, расследующими утечки персональных данных. В таком случае мошенник якобы сверяет информацию с базой данных и просит назвать банк держателя карты, а также цифры платежного средства.

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