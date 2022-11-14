Эксперт описал портрет типичной жертвы мошенников в 2022 году

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Жертвой мошенников может стать практически любой человек, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, чаще всего на уловки злоумышленников попадаются эмоциональные и доверчивые люди, а также одинокие граждане, которые имеют дефицит социальных контактов.

Также портрет типичной жертвы мошенников включает в себя такие пункты, как психологическая незащищенность, избыточное любопытство и индифферентность к накопленному опыту.

Гиринский пояснил, что некоторые люди не способны использовать уже имеющийся опыт общения с мошенниками. Таким гражданам может показаться, что в прошлый раз были случайности, а в этот раз все пойдет хорошо, пояснил эксперт.

Чтобы не попасть под влияние мошенников, следует обращать внимание на некоторые аспекты, отметил Гиринский. Прежде всего, по его словам, должны настораживать подозрительные электронный адрес, состоящий из хаотичных и избыточных знаков, подозрительно выгодные предложения, запросы личной информации, психологическое давление и обещание какого-либо выигрыша.

"Приведенный анализ позволит избежать влияния мошенников и сохранить свои финансы и экономическое и психологическое благополучие", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Ранее заместитель начальника следственного департамента МВД РФ полковник юстиции Данил Филиппов рассказал, что жертвами дистанционных мошенников чаще всего становятся безработные пользователи Сети в возрасте от 18 до 35 лет.

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