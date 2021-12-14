Представлен социальный портрет дистанционного мошенника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Безработные пользователи Сети в возрасте от 18 до 35 лет часто становятся дистанционными мошенниками, сообщил ТАСС заместитель начальника следственного департамента МВД РФ полковник юстиции Данил Филиппов.

По его словам, преступником может быть как мужчина, так и женщина.

"Они обладают базовыми знаниями пользования сети интернет, базовыми знаниями пользования финансовыми услугами", – пояснил Филиппов.

На сегодняшний день жертвами таких злоумышленников становятся более молодые люди.

"Если раньше жертвами становились люди преклонного возраста, пожилого, то сейчас данная категория граждан составляет порядка 15%. Сейчас все чаще жертвами становятся представители молодого поколения", – подчеркнул полковник.

Ранее сообщалось, что в канун Нового года в России увеличилась активность мошенников. По данным экспертов, одна из уловок касается туристических услуг: преступники представляются сотрудниками туристических компаний и просят внести предоплату за тур. При переводе денег злоумышленникам жертвы получают фальшивые ваучеры.

