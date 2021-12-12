Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием видеозвонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фейковые видео на основе реальных записей стали главной опасностью на фоне распространения средств видеокоммуникации, заявил директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов. Об этом сообщают "Известия".

"Используя дипфейк, мошенники могут звонить родственникам или деловым партнерам человека по видеосвязи или создать ролик с участием копии этого человека для рассылки с целью шантажа", – отметил эксперт.

Также фейковые видео могут использовать с целью буллинга, чтобы поместить человека в нелепую, опасную и компрометирующую ситуацию. При этом создается эффект очного присутствия на фоне доверия информации, напомнил ведущий системный инженер Varonis Александр Ветколь.

Однако, как считает руководитель отдела анализа цифровых угроз ГК "Инфосекьюрити" Александр Вураско, возможность взлома видеозвонков или видеоконференций остается маловероятной.

Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что самым распространенным способом кражи денег через смартфоны являются зараженные банковским трояном приложения. Для защиты данных она посоветовала установить на смартфоне антивирусы.

