Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих услуги Дедов Морозов и Снегурочек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В предновогодний период ожидается всплеск интернет-мошенничества, связанного с вызовом артистов для детей. Об этом ТАСС рассказали в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.
В канун праздников мошенники создают фишинговые сайты, размещая на них заманчивые предложения по приглашению Деда Мороза и Снегурочки. Как правило, злоумышленники указывают цены, в несколько раз ниже рыночных.
Директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин отмечает, что при заказе на подобных сайтах предоплата вносится через онлайн-кассу.
"Естественно, никакой Дед Мороз к вам не приходит. Часто такие сайты таргетируют на жертв в социальных сетях или с помощью контекстной рекламы, а также распространяют в спам-рассылках", – добавил Волошин.
По словам эксперта, для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо тщательно проверять адрес страницы, на которой выбираются услуги или приобретаются товары.
Ранее в столице на ВДНХ прошла встреча с главным российским Дедом Морозом. Он специально приехал на выставку, чтобы поздравить посетителей с наступающими праздниками, а также лично забрать новогодние письма в филиале своей почты в "Союзмультпарке".
Дед Мороз побывал на ВДНХ
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