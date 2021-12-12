Эксперты рассказали о самых популярных схемах мошенников с застрахованными авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2021 году самыми популярными схемами мошенников с застрахованными автомобилями стали угон под видом аренды, использование машин-двойников и постановочные ДТП с грузовиками. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".

Сотрудники безопасности этой организации разоблачили группу, которая промышляла хищением дорогостоящих автомобилей на территории Москвы. Под видом аренды преступники перегоняли за пределы России автомобили, включая застрахованный Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 16,5 миллиона рублей. Позднее машину обнаружили в другом регионе.

Также страховщики разоблачили мошенников, которые устраивали инсценировки хищения автомобилей в Тамбовской области. В компании по автокаско на 2 миллиона рублей был застрахован Volkswagen Touareg. Человек, который заключил договор страхования, позднее заявил о краже, а также предоставил в страховую документы из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела о хищении.

В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen Touareg ранее участвовал в ДТП, в результате которого был разбит, а при страховании на осмотр был представлен автомобиль-двойник с перебитыми идентификационными номерами.

"Злоумышленник застраховал его, обратился в полицию и страховую компанию и заявил о хищении", – рассказали эксперты.

Также в страховой компании выявили мошенника, который устраивал в столичном регионе аварии. У мужчины в собственности семь автомобилей Nissan Cedric. По информации ГИБДД, он попадал в ДТП 168 раз.

"По базе судебных дел одного из судов Москвы, с 2017 года он неоднократно подавал иски к страховым компаниям", – рассказали эксперты.

Отмечается, что для организации дорожно-транспортных происшествий москвич выбирал грузовые автомобили, водителям которых сложнее следить за слепыми зонами. По словам экспертов, как правило, злоумышленник устраивал ДТП во время движения по круговой развязке.

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