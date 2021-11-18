Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на каско

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Начинающим водителям не стоит перегружать полис каско дополнительными опциями, порекомендовала директор направления по управлению портфелем каско СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина.

Она отметила, что покупка страховки для молодых водителей ощутимо отражается на стоимости владения автомобилем.

"Начинающим рекомендуется не перегружать полис дополнительными опциями и, если модель авто не относится к часто угоняемым, не страховать GAP", – цитирует эксперта РИА Новости.

Асташкина не рекомендовала выбирать страховку "без ограничения лиц, допущенных к управлению". Она рассказала, что вписание водителя в документ выйдет дешевле, чем первый вариант.

Сэкономить на каско можно благодаря использованию безусловной франшизы. Данная опция заключается в готовности автомобилиста разделить со страховщиком финансовую ответственность при наступлении страхового случая.

По словам эксперта, в среднем это позволяет сэкономить 15% от стоимости страховки.

"Опыт показывает, что начинающие автомобилисты с такими полисами не тратят его на оформление и ремонт мелких повреждений, практически неизбежных на первых порах и не мешающих совершенствовать водительские навыки", – заключила Асташкина.

Ранее был представлен список самых угоняемых автомобилей с начала 2021 года. В Москве в перечень самых угоняемых автомобилей вошли Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS, Mercedes-Benz GLK/GLC, Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5. Часто в столице угоняют и бюджетные модели, например Lada Largus, Renault Logan и Sandero.

