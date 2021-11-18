Страховщики рассказали, как начинающим водителям сэкономить на каско

Фото: depositphotos/belchonock
Начинающим водителям не стоит перегружать полис каско дополнительными опциями, порекомендовала директор направления по управлению портфелем каско СК "Росгосстрах" Ольга Асташкина.
Она отметила, что покупка страховки для молодых водителей ощутимо отражается на стоимости владения автомобилем.
"Начинающим рекомендуется не перегружать полис дополнительными опциями и, если модель авто не относится к часто угоняемым, не страховать GAP", – цитирует эксперта РИА Новости.
Асташкина не рекомендовала выбирать страховку "без ограничения лиц, допущенных к управлению". Она рассказала, что вписание водителя в документ выйдет дешевле, чем первый вариант.
Сэкономить на каско можно благодаря использованию безусловной франшизы. Данная опция заключается в готовности автомобилиста разделить со страховщиком финансовую ответственность при наступлении страхового случая.
По словам эксперта, в среднем это позволяет сэкономить 15% от стоимости страховки.
"Опыт показывает, что начинающие автомобилисты с такими полисами не тратят его на оформление и ремонт мелких повреждений, практически неизбежных на первых порах и не мешающих совершенствовать водительские навыки", – заключила Асташкина.
Ранее был представлен список самых угоняемых автомобилей с начала 2021 года. В Москве в перечень самых угоняемых автомобилей вошли Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS, Mercedes-Benz GLK/GLC, Audi A6, Porsche Macan и Mazda CX-5. Часто в столице угоняют и бюджетные модели, например Lada Largus, Renault Logan и Sandero.
Госдума приняла закон о порядке регистрации перегоняемых автомобилей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: