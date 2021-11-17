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Транспорт

16:39

Мантуров заявил о росте производства легковых автомобилей в России на 10% в 2021 году

транспорт авто

Фото: ТАСС/Алена Селезнев

В 2021 году производство легковых автомобилей в России выросло на 10%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Производство будет выше. По разным секторам по-разному: по грузовикам выше, по легковым в итоге будет чуть ниже, чем, соответственно, мы видим это сегодня, я думаю, что это будет около 10% к 2020 году", – сказал он.

По данным Росстата, в январе – сентябре нынешнего года было произведено 1,02 миллиона легковых автомобилей, что на 20,5% больше показателя 2020 года. На 40,8% выросло производство грузовиков, показатель составил 129 тысяч штук.

Ранее профсоюзная организация компании сообщила, что "АвтоВАЗ" приостановил производство на всех трех сборочных линиях в Тольятти из-за отсутствия электронных компонентов. Работникам пообещали компенсировать простой в размере двух третей средней зарплаты.

Позже в компании сообщили, что простой на Тольяттинском заводе произошел только на линии сборки автомобилей, "АвтоВАЗ" не планирует приостанавливать работу всего предприятия.

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