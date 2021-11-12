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"АвтоВАЗ" приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. Об этом сообщает профсоюзная организация компании в группе "ВКонакте".

"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "АвтоВАЗу" о простое", – говорится в сообщении.

Работникам пообещали компенсировать простой в размере двух третей средней зарплаты.

Отмечается, что работа приостановлена на всех трех сборочных линиях в Тольятти.

Ранее "АвтоВАЗ" уже приостанавливал производство в Тольятти. С 23 августа полностью остановили производство автомобилей на неделю из-за нехватки поставок электронных компонентов Bosch. На заводе выпускаются Lada Granta, Xray, Largus и Niva, а также модели Renault Logan.

