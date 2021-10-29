Эксперт рассказал, можно ли бороться с накрутками автодилеров

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Бороться с накрутками автодилеров можно через суд, Роспотребнадзор или ФАС. Об этом сообщает газета "Известия".
С 15 ноября "АвтоВАЗ" обязал дилеров продавать машины с дополнительным оборудованием. Тому же примеру последовали и другие бренды, поэтому купить "голый" автомобиль практически невозможно. При этом на сайте бренда и дилера зачастую выставляют разные цены на один и тот же товар.
Менеджер автосалона рассказал, что купить автомобиль через сайт производителя невозможно, так как они в любом случае переведут покупателя на дилера.
Закон гласит, что покупатель обязан купить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора.
"Следует иметь в виду, что изготовитель товаров их продавцом по отношению к потребителям, то есть стороной договора розничной купли-продажи, как правило, никогда не является. А так называемая рекомендуемая изготовителем розничная цена, используемая в маркетинговых целях, никакого юридического содержания не имеет", – говорится в сообщении.
"Голые" автомобили сейчас появляются только в онлайн-шоурумах. Однако в большинстве случаев такие предложения – ошибка системы.
"Когда автомобиль только планируется к поставке, сотрудники уже создают заказ-наряд на допы. Таким образом, когда машина приходит к нам на склад, она автоматически одевается, а на сайте подгружается уже доукомплектованная версия", – рассказал источник в одной крупной автодилерской компании.
Однако иногда на сайте появляются неукомплектованные автомобили. В этот момент опытные клиенты сразу же вносят предоплату, однако через некоторое время им поступает звонок от менеджера, который сообщает, что произошел системный сбой и такого автомобиля на складе нет. Покупателю предлагают подождать неограниченное время, так как товар за рубежом, или же рассмотреть другие варианты.
По информации автодилера, если информация получает широкую огласку, то дилеры возвращают предоплату. Если же клиент обращается в Роспотребнадзор или ФАС, то ему выдают нужный автомобиль.
Ранее СМИ сообщили, что до конца года стоимость новых автомобилей увеличится еще на 3–5%. Дилеры заявили, что цены на автомобили с января по октябрь увеличились на 2,5–15%. При этом стоимость продолжает расти примерно на 1–2% каждый месяц.
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