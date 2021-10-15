Дилеры пообещали дефицит автомобилей на российском рынке

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Российский авторынок в этом году ожидает падение продаж. По мнению представителей автодилерских центров, дефицит машин продолжится как минимум до середины следующего года, сообщает ТАСС.

Одновременно дилеры отметили, что цена автомобилей почти всех марок продолжает расти. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) рассказали, что всего за период с января по сентябрь 2021 года в России продали 1,26 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 15,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) добавили, что, несмотря на общий положительный показатель за три квартала 2021 года, третий месяц подряд продажи падают.

По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в июле снизились на 6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 136,64 тысячи штук. В августе продажи упали на 17% – до 114,1 тысячи машин. В сентябре продажи упали на 22,6%, всего было продано 119,485 тысячи штук.

В РОАД подчеркнули, что дефицит машин не ослабевает, некоторые поступают с производства с отсутствием каких-либо опций.

Ранее сообщалось, что с начала года в России цены на новые автомобили выросли в среднем на 7,8%. Стоимость машин премиум-сегмента увеличилась на 9,3%, массового сегмента – на 7,4%. В сентябре 2021 года производители изменили цены в среднем на 0,8%. При этом продукция премиум-сегмента выросла в цене на 0,9%.