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Технологии

06 октября, 19:15

Проверить историю автомобиля теперь можно в приложении "Госуслуги Авто"

транспорт технологии авто

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Пользователи приложения "Госуслуги Авто" смогут проверять историю автомобиля и передавать СТС другому водителю. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В министерстве подчеркнули, что теперь через приложение можно предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль, доверенный для управления.

"Для этого владельцу в мобильном приложении "Госуслуги Авто" необходимо указать ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим транспортным средством, а также срок, на который передается управление", – говорится в сообщении.

При этом у водителя, которому передается управление, в личном кабинете на госуслугах должен быть введен номер его водительского удостоверения. Так данные подтягиваются в сервис и появляется возможность предъявить инспектору СТС в виде QR-кода.

Пользователи приложения также могут скачать выписку на автомобиль из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. В "Госуслуги Авто" можно подать заявление на регистрацию транспорта, а по истечении срока действия водительского удостоверения подать на его замену.

"Тестирование продлится до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант свидетельства о регистрации транспортного средства", – подчеркнули в Минцифры.

Ранее юрист рассказал, что делать, если при проверке ДПС не оказалось с собой прав. Эксперт подчеркнул, что особенно это актуально осенью, когда граждане меняют одежду на более теплую, поэтому могут случайно забыть удостоверение в кармане летней куртки.

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