Проверить историю автомобиля теперь можно в приложении "Госуслуги Авто"

06 октября, 19:15
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Пользователи приложения "Госуслуги Авто" смогут проверять историю автомобиля и передавать СТС другому водителю. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
В министерстве подчеркнули, что теперь через приложение можно предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль, доверенный для управления.
"Для этого владельцу в мобильном приложении "Госуслуги Авто" необходимо указать ФИО, номер водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим транспортным средством, а также срок, на который передается управление", – говорится в сообщении.
При этом у водителя, которому передается управление, в личном кабинете на госуслугах должен быть введен номер его водительского удостоверения. Так данные подтягиваются в сервис и появляется возможность предъявить инспектору СТС в виде QR-кода.
Пользователи приложения также могут скачать выписку на автомобиль из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. В "Госуслуги Авто" можно подать заявление на регистрацию транспорта, а по истечении срока действия водительского удостоверения подать на его замену.
"Тестирование продлится до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант свидетельства о регистрации транспортного средства", – подчеркнули в Минцифры.
Ранее юрист рассказал, что делать, если при проверке ДПС не оказалось с собой прав. Эксперт подчеркнул, что особенно это актуально осенью, когда граждане меняют одежду на более теплую, поэтому могут случайно забыть удостоверение в кармане летней куртки.
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